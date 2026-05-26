Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин обратился к спецслужбам СНГ из-за военно-политической обстановки в мире

Путин предупредил о новых угрозах вблизи границ стран СНГ
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин назвал важным максимально использовать возможности органов безопасности и спецслужб стран СНГ для надежной защиты Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз. Приветствие главы государства перед началом 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ) зачитал его представитель в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что военно-политическая обстановка в мире значительно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ. На этом фоне, по словам российского лидера, необходимо максимально прибегать к аналитическим, кадровым, оперативным, техническим возможностям структур для надежной защиты всех стран Содружества от возможных внутренних и внешних угроз, регулярно делиться информацией, готовить единые подходы в решении общих задач.

Президент России выразил уверенность, что результаты заседания СОРБ послужат обеспечению безопасного и устойчивого развития стран и народов СНГ.

Ранее Бортников сообщил, что ФСБ совместно с Узбекистаном пресекли теракты в России.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!