Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин поздравил народ Азербайджана с Днем независимости

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

В поздравлении российский лидер отметил успехи Азербайджана в экономической и социальной сферах, а также его авторитет на международной арене.

Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение дружественным и союзническим отношениям с Баку. По его словам, совместная работа позволит и дальше развивать двустороннее сотрудничество по различным направлениям, а также партнерское взаимодействие в региональных и международных вопросах.

Президент России добавил, что это отвечает интересам народов двух стран и способствует укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Также Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана — благополучия и процветания.

День независимости Азербайджана традиционно отмечается 28 мая. Праздник связан с провозглашением в 1918 году Азербайджанской демократической республики — первого светского демократического государства на мусульманском Востоке.

28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджана принял Декларацию независимости после распада Закавказской федерации и Российской империи. Новое государство просуществовало до апреля 1920 года, когда власть в республике перешла к большевикам и Азербайджан вошел в состав СССР.

Современную независимость страна получила 30 августа 1991 года на фоне распада Советского Союза. При этом именно дата 28 мая сохранилась как символ национальной государственности и независимости.

Ранее Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!