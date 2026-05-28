Путин поздравил народ Азербайджана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

В поздравлении российский лидер отметил успехи Азербайджана в экономической и социальной сферах, а также его авторитет на международной арене.

Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение дружественным и союзническим отношениям с Баку. По его словам, совместная работа позволит и дальше развивать двустороннее сотрудничество по различным направлениям, а также партнерское взаимодействие в региональных и международных вопросах.

Президент России добавил, что это отвечает интересам народов двух стран и способствует укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Также Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана — благополучия и процветания.

День независимости Азербайджана традиционно отмечается 28 мая. Праздник связан с провозглашением в 1918 году Азербайджанской демократической республики — первого светского демократического государства на мусульманском Востоке.

28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджана принял Декларацию независимости после распада Закавказской федерации и Российской империи. Новое государство просуществовало до апреля 1920 года, когда власть в республике перешла к большевикам и Азербайджан вошел в состав СССР.

Современную независимость страна получила 30 августа 1991 года на фоне распада Советского Союза. При этом именно дата 28 мая сохранилась как символ национальной государственности и независимости.

