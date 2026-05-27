Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российские мусульмане активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив.

Президент также выразил признательность за деятельность мусульман, направленую на поддержку военнослужащих, их родных и близких.

Курбан-байрам — один из важнейших праздников ислама. Дата праздника меняется каждый год, так как она привязана к лунному календарю.

