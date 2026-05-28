Посол Украины в НАТО назвала одну из основных тем саммита в Анкаре

Посол в НАТО Гетьманчук: Украина станет одной из основных тем саммита в Анкаре
Украина станет одной из основных тем предстоящего саммита НАТО в Анкаре. Об этом заявила посол Киева в Североатлантическом альянсе Алена Гетьманчук в эфире телемарафона.

По ее словам, одним из ключевых вопросов станет предложение генсека Марка Рютте о выделении 0,25% от ВВП странами-членами на поддержку Украины. Посол сообщила, что уже семь государств военного блока превысили этот показатель.

«Понятно, что эти семь стран поддержали эту идею, вместе с некоторыми другими. Но есть страны, которые хотели бы иметь, как они говорят, больше гибкости, и не иметь зафиксированных обязательств по поддержке Украины. Они бы хотели видеть какой-то альтернативный вариант», — сказала Гетьманчук.

Она заявила, что Украина будет «среди приоритетов саммита». В связи с этим продолжается оживленная дискуссия, в чем поддержка должна измеряться и как она будет зафиксирована, указала посол.

Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре в период с 7 по 8 июля текущего года. Он станет 36-м подобным мероприятием и вторым саммитом, который Турция примет после саммита 2004 года в Стамбуле.

