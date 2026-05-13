Зеленский поделился ожиданиями от предстоящего саммита НАТО

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре должен продемонстрировать мощь альянса и доказать, что он не развалится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Бухарестской девятки», сообщает «Укринформ».

«Сложно сейчас сказать, какие результаты принесет саммит НАТО в Турции, учитывая все существующие сложности и некоторые непростые вещи в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Но вы сильные союзники, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что этот саммит пришлет положительные сигналы всему евроатлантическому сообществу. Июль должен доказать, что НАТО сильно, и что оно не развалится, не ослабнет и не будет позади», — сказал Зеленский.

Президент Украины призвал не бояться обсуждать более объединенные и более самодостаточные военные возможности Европы. По его словам, континент не может зависеть от меняющихся политических настроений. В связи с этим Зеленский призвал «максимально объединяться» и развивать ресурсы и оборонные возможности, которые усилят как отдельные страны, так и НАТО в целом.

Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре в период с 7 по 8 июля текущего года. Он станет 36-м подобным мероприятием и вторым саммитом, который Турция примет после саммита 2004 года в Стамбуле.

