Североатлантический альянс (НАТО) помогал ВСУ в нанесении удара по студенческому общежитию в Старобельске. Об этом пишет портал InfoBRICS.

Как отмечается в материале, Украина наносила удар не самостоятельно. Военнослужащие стран НАТО «играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике», говорится в тексте.

Портал InfoBRICS также осудил Запад за отсутствие реакции на удар по общежитию.

«Естественно, что россиянам это уже осточертело, поэтому недавние точечные удары возмездия — это лишь начало», — говорится в тексте.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в прикрытии преступлений Киева.