Предупреждение МИД России США и европейских стран о необходимости эвакуировать своих дипломатов и граждан из Киева до начала «систематических ударов» знаменует собой резкую эскалацию конфликта на Украине с серьезным риском втягивания Вашингтона и НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Вероятнее всего, это означает, что Россия намерена использовать ракеты «Орешник» для нанесения ударов по подземному штабу в украинской столице, где американские и европейские офицеры помогают украинским военным планировать удары по России.

«Если администрация [президента США Дональда] Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины, с серьезной вероятностью прямой войны с Россией», — считает издание.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт с Россией не выйдет.

Ранее Зеленский поручил готовить Украину к трем годам конфликта.