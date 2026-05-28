Степашин назвал условия, необходимые для завершения СВО

Степашин: Донбасс, Запорожская и Херсонская области должны быть в составе РФ

Президент Владимир Путин однозначно сформулировал условия завершения специальной военной операции (СВО), сказал в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Он отметил, что устраивающее Москву окончание конфликта «совершенно очевидно».

«Те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ», — уточнил экс-премьер.

По его словам, РФ, безусловно, рассчитывает на скорейшее окончание конфликта.

Накануне источники The Economist сообщили, что президент Владимир Зеленский поручил готовить Украину к продолжению боевых действий в ближайшие два-три года. По данным издания, в Киеве считают, что страна способна выдержать затяжной конфликт, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте и растущие внутренние проблемы. В Госдуме подобные заявления связали с желанием Великобритании «воевать до последнего украинца».

Ранее в Кремле высказались о дедлайне Путина по Украине.