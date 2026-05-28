Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп высказался в поддержку Пашиняна

Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении
Nathan Howard/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в Truth Social поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.

«Никол получил полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на большую высоту, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио отправился в Армению, где предложит несколько важных соглашений для Вашингтона и Еревана.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит государственного секретаря США Марко Рубио в Армению. Как напомнил пресс-секретарь, Пашинян заверял президента РФ Владимира Путина, что Армения останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако Ереван развивает отношения и на других направлениях, в частности с Европой, отметил представитель Кремля.

Ранее Пашинян назвал условие ухода в отставку с поста премьера Армении.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!