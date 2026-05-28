Трамп высказался в поддержку Пашиняна

Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении

Президент США Дональд Трамп в Truth Social поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.

«Никол получил полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на большую высоту, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио отправился в Армению, где предложит несколько важных соглашений для Вашингтона и Еревана.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит государственного секретаря США Марко Рубио в Армению. Как напомнил пресс-секретарь, Пашинян заверял президента РФ Владимира Путина, что Армения останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако Ереван развивает отношения и на других направлениях, в частности с Европой, отметил представитель Кремля.

