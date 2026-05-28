Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Польша и Великобритания назвали Россию «главной угрозой безопасности»

Стармер: в британско-польском соглашении Россия названа самой серьезной угрозой
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Польша и Великобритания в документе соглашения по безопасности назвали Россию самой серьезной угрозой. Об этом сообщается на сайте канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

В публикации отмечается, что Польша и Великобритания хотят укрепить свои связи на базе Североатлантического альянса, а также подтвердили свою приверженность НАТО как основе своей безопасности и фундаменту коллективной обороны региона.

Накануне Стармер и польский премьер Дональд Туск подписали оборонное соглашение между странами. Соглашение будет охватывать вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом.

Британия и Польша будут совместно разрабатывать новые средства ПВО и начнут совместное производство зенитных ракет средней дальности.

Туск заявил, что углубление военного сотрудничества создано для эффективного противодействия и сдерживания потенциальной российской угрозы.

Ранее польские депутаты поругались из-за заявлений Туска о НАТО и России.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!