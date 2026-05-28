Польша и Великобритания назвали Россию «главной угрозой безопасности»

Стармер: в британско-польском соглашении Россия названа самой серьезной угрозой

Польша и Великобритания в документе соглашения по безопасности назвали Россию самой серьезной угрозой. Об этом сообщается на сайте канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

В публикации отмечается, что Польша и Великобритания хотят укрепить свои связи на базе Североатлантического альянса, а также подтвердили свою приверженность НАТО как основе своей безопасности и фундаменту коллективной обороны региона.

Накануне Стармер и польский премьер Дональд Туск подписали оборонное соглашение между странами. Соглашение будет охватывать вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом.

Британия и Польша будут совместно разрабатывать новые средства ПВО и начнут совместное производство зенитных ракет средней дальности.

Туск заявил, что углубление военного сотрудничества создано для эффективного противодействия и сдерживания потенциальной российской угрозы.

