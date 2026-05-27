Великобритания и Польша подписали оборонное соглашение

Стармер и Туск подписали соглашение об обороне между Британией и Польшей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск подписали оборонное соглашение между странами. Трансляция церемонии подписания документа велась в соцсетях канцелярии правительства Польши.

Церемония прошла в подземном командном пункте Королевских ВВС Великобритании в Аксбридже.

Соглашение будет охватывать вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом.

Британия и Польша будет совместно разрабатывать новые средства ПВО и начнут совместное производство зенитных ракет средней давности. В тексте документа Россия прямо названа прямой угрозой для европейской безопасности.

Туск заявил, что углубление военного сотрудничества создано для эффективного противодействия и сдерживания потенциальной российской угрозы. Его заявление прозвучало на фоне общих предупреждений польского руководства о необходимости подготовки НАТО к возможному обострению конфликта.

