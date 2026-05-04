В Польше депутаты поругались из-за слов о России и НАТО

Польские парламентарии устроили перепалку в прямом эфире из-за высказываний о России и заявления премьер-министра Дональда Туска о распаде НАТО. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Депутат от партии «Право и справедливость» (PiS) Радослав Фогель обвинил главу правительства в подрыве доверия к Североатлантическому альянсу и заявил, что подобные высказывания выгодны Москве. По его словам, в случае вывода американских войск из Германии Варшава должна добиваться их размещения на своей территории.

«С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск», — сказал Фогель.

За Туска вступился депутат от партии «Гражданская коалиция» Павел Блюзнюк, который на повышенных тонах возразил Фогелю, что тот ошибается в своем утверждении про премьера. В спор вступила депутат от партии «Польша 2050» Ева Шедлер, которая попыталась успокоить коллег и иронично отметила, что некоторые оппоненты пытаются найти в словах Туска что-то «между строк», поскольку испытывают личную неприязнь к лидеру страны.

Чем завершилась дискуссия в эфире — не уточняется.

2 мая Туск заявил о «распаде» НАТО из-за решения США сократить численность военнослужащих в Германии. По его словам, наибольшую угрозу для военно-политического блока представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад альянса. Он призвал сделать «все необходимое», чтобы обратить вспять эту «катастрофическую тенденцию».

Ранее в Германии заявили, что Трамп послал сигнал Путину решением о выводе войск из Германии.