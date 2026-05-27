Польша и Британия подпишут соглашение для противостояния «российской угрозе»

Туск: оборонное соглашение Британии и Польши направлено против России
Оборонное соглашение Великобритании и Польши будет направлено против России. Об этом заявил журналистам перед вылетом в Лондон польский премьер-министр Дональд Туск, трансляцию вела канцелярия политика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, и Польша, и Британия в документе признают, что стратегической угрозой для них и НАТО является Россия. Поэтому британо-польское сотрудничество должно быть сосредоточено на обеспечении безопасности польского и других государств «перед лицом российской угрозы», подчеркнул Туск.

Соглашение с Британией и Францией выгодно тем, что в не зависимости от реакции всех стран-членов НАТО Польша сможет рассчитывать и на Лондон, и на Париж, на их быструю реакцию на угрозу еще перед тем, как будет принято общее решение в альянсе, добавил Туск.

27 мая в Лондоне Туск и премьер Британии Кир Стармер подпишут соглашение о безопасности и обороне. Документ будет охватывать вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом.

Ранее польские депутаты поругались из-за заявлений Туска о НАТО и России.

 
