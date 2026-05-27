Трамп не поддержал передачу иранского обогащенного урана России или Китаю

Трамп: меня бы не устроила передача Ираном своего урана России или Китаю

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не поддерживает передачу иранского обогащенного урана России или Китаю. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания правительства в Белом доме Трамп, отвечая на вопрос, устроит ли его передача Тегераном своего обогащенного урана Москве или Пекину, сказал, что это его бы не устроило и ему бы этого не хотелось.

26 мая Трамп заявил, что Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране.

За день до этого телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

В марте российский президент Владимир Путин предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию.

Ранее Трамп выступил с заявлением о возможной операции по вывозу урана из Ирана.