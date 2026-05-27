Дети-музыканты в Астане исполнили народную композицию для Путина и Токаева

Детский творческий коллектив исполнил народную композицию для президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева в Астане. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул №3».

«Артисты исполнили народную композицию на национальных казахских домбрах», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что юноши таким образом поприветствовали глав государств.

27 мая Путин прибыл в столицу Казахстана с официальным визитом. Командировка российского лидера продлится три дня. Ожидается, что он примет участие в неформальном обеде с Токаевым и проведет с ним переговоры. Также президент РФ будет присутствовать на встречах под эгидой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одной из тем которых станут планы Армении вступить в Европейский союз (ЕС).

Как рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, глава государства планирует представить целый ряд видеопрезентаций, посвященных основным прорывным проектам в двусторонних отношениях Москвы и Астаны. Кроме того, российский и казахстанский лидеры намерены сделать заявление для журналистов.

Ранее президент РФ перед зарубежной поездкой опубликовал статью в газете «Казахстанская правда».