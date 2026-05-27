Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ узнали о требованиях Мадьяра к Зеленскому

Telex: Мадьяр встретится с Зеленским при выполнении требований по правам венгров
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только после того, как Киев уладит вопрос с правами закарпатских венгров. Об этом сообщает портал Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского лидера.

«Возможность проведения встречи на более высоком уровне откроется только в случае достижения прогресса в этих переговорах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному вопросу Будапешт и Киев уже проводятся технические консультации.

До этого Мадьяр заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!