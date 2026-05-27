Пашинян потерял самообладание на встрече с избирателями

Пашинян приказал вывести из толпы несогласную женщину на встрече с избирателями
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на очередной встрече с избирателями приказал полиции вывести из общей толпы женщину, выразившую несогласие с ним, и отвести ее в ближайший супермаркет. Об этом пишет РИА Новости.

«Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину», — заявил политик.

По его словам, глава оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян якобы заплатил этой женщине 200 тысяч драмов ($540), чтобы та выступила против Пашиняна. Свои слова действующий армянский премьер не смог подкрепить никакими доказательствами. Однако он рекомендовал оппонентке зайти в ближайший супермаркет и сделать покупки на те самые 200 тысяч драмов.

В ходе другой встречи с избирателями Пашинян вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности, а также в том, что он украл у нее «родину, брата и радость» и растоптал армянское достоинство. Когда женщина попыталась уйти, премьер остановил ее, схватив за рукав и потребовал выслушать его.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью.

Ранее Пашинян испугался разрезать торт в форме карты Армении.

 
