«Ты разрушил страну, ты враг народа!»: Пашинян вышел из себя на предвыборной акции

Пашинян на предвыборной акции накричал на женщину, обвинившую его в сдаче родины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной акции вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik Армения, опубликовав видео с места.

На кадрах видно, как женщина эмоционально высказывает Пашиняну свое недовольство. Она, в частности, обвинила политика в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство.

«Ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, ты враг народа!», — говорила она.

Поначалу Пашинян пытался спокойно отвечать на обвинения, но спустя время не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Он попутно обрушился с критикой на своих политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пашинян обвинил их в трусости и дезертирстве и пообещал «всех нагнуть и размазать».

Когда женщина попыталась уйти, премьер остановил ее, схватив за рукав и потребовал не уходить.

«Иди сюда, минуточку, не уходи! Я вас слушал, теперь вы меня послушайте!» — воскликнул он.

Журналистам Sputnik Армении удалось выяснить, что раскритиковавшая Пашиняна женщина — врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Арпине Согоян. Она рассказала, что ее брат, военный врач и высокопоставленный офицер Грант Папикян без вести пропал во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Согоян рассказала, что 30 лет живет в районе, где проходила агитационная встреча с Пашиняном. Женщина заявила, что не могла промолчать.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью.

