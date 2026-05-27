Сообщения в западных СМИ о том, что Киев благодаря американской разведке узнает заранее о подготовке ВС России к нанесению массированных ударов по Украине, призваны сломать намечающийся диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



«Если исходить из того, что сообщают о том, что они [ВСУ] с помощью американской разведки это делают [узнают информацию об ударах ВС РФ], то, во-первых, это желание вбить клин между нами и Соединенными Штатами. Намечается хоть какой-то положительный сдвиг в отношениях. Во-вторых, на что тогда украинская разведка и европейская, если они открыто признают, что только американская разведка может им помочь?» — отметил парламентарий.



По словам Колесника, Украина пропускает более 80% ударов, которые наносят ВС РФ, несмотря на то, что американские и британские самолеты над Румынией занимаются целенаведением ВСУ.



Украинская и американская разведки якобы заранее узнают о подготовке массированных ударов России, сообщила французская Le Monde. В Киеве утверждают, что подготовку к удару возмездия 24 мая будто бы выдали переброска самолетов, кораблей и ракет. В России неоднократно говорили, что Киев получает разведданные от Запада, и требовали от США прекратить передачу таких сведений.

