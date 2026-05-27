Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме раскрыли, как Европа «вбивает клин» между Россией и США

Депутат Колесник: Европа сообщениями о разведке Штатов для ВСУ ссорит РФ и США
Virginia Mayo/AP

Сообщения в западных СМИ о том, что Киев благодаря американской разведке узнает заранее о подготовке ВС России к нанесению массированных ударов по Украине, призваны сломать намечающийся диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Если исходить из того, что сообщают о том, что они [ВСУ] с помощью американской разведки это делают [узнают информацию об ударах ВС РФ], то, во-первых, это желание вбить клин между нами и Соединенными Штатами. Намечается хоть какой-то положительный сдвиг в отношениях. Во-вторых, на что тогда украинская разведка и европейская, если они открыто признают, что только американская разведка может им помочь?» — отметил парламентарий.
 
По словам Колесника, Украина пропускает более 80% ударов, которые наносят ВС РФ, несмотря на то, что американские и британские самолеты над Румынией занимаются целенаведением ВСУ.
 
Украинская и американская разведки якобы заранее узнают о подготовке массированных ударов России, сообщила французская Le Monde. В Киеве утверждают, что подготовку к удару возмездия 24 мая будто бы выдали переброска самолетов, кораблей и ракет. В России неоднократно говорили, что Киев получает разведданные от Запада, и требовали от США прекратить передачу таких сведений.

Ранее в Госдуме допустили удар по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!