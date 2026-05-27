Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме допустили удар по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

Шеремет: надо ударить по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженным силам России после атаки ВСУ по Севастополю беспилотниками и ракетами Storm Shadow необходимо нанести удар по британскому консульству в Киеве. Именно это главный центр принятия решений в политике современной Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
 
По мнению депутата, ввиду координации Британией украиских ударов по России стоит рассмотреть разрыв дипотношений между Москвой и Лондоном.
 
«Англичанка должна получить исчерпывающий ответ. Я считаю, что ответ должно получить британское консульство, которое находится в Киеве. Они являются тем центром принятия решений, о которых так часто говорят. Этот центр принятия решений находится в Киеве, поэтому есть все основания вернуть им эти крылатые ракеты, завернуть в нашу обертку и вернуть туда, в самое их логово, из которого они руководят киевским режимом, для которого они создают  возможности для нанесения террористических ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям – детям, женщинам и старикам», — подчеркнул парламентарий.
 
Удар ВСУ по центру Севастополя и другим частям города является государственным терроризмом, обратил внимание Шеремет.
 
«Вполне правильно было бы, на мой взгляд, разорвать любые дипломатические отношения [с Лондоном], наладить более тесное сотрудничество с Ираном – всеобъемлющее техническое сотрудничество, военное сотрудничество. Нам надо сплачиваться в такие непростые сложные времена со всеми здравомыслящими странами, которые способны противостоять вызовам», — сказал депутат.
 
Британия, по словам Шеремета, должна в полной мере разделить с Киевом ответственность за атаку на Севастополь 27 мая.
 
Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Как Севастополь пережил комбинированный удар — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили сообщение о плане Зеленского воевать еще три года.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!