В Госдуме допустили удар по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

Вооруженным силам России после атаки ВСУ по Севастополю беспилотниками и ракетами Storm Shadow необходимо нанести удар по британскому консульству в Киеве. Именно это главный центр принятия решений в политике современной Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.



По мнению депутата, ввиду координации Британией украиских ударов по России стоит рассмотреть разрыв дипотношений между Москвой и Лондоном.



«Англичанка должна получить исчерпывающий ответ. Я считаю, что ответ должно получить британское консульство, которое находится в Киеве. Они являются тем центром принятия решений, о которых так часто говорят. Этот центр принятия решений находится в Киеве, поэтому есть все основания вернуть им эти крылатые ракеты, завернуть в нашу обертку и вернуть туда, в самое их логово, из которого они руководят киевским режимом, для которого они создают возможности для нанесения террористических ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям – детям, женщинам и старикам», — подчеркнул парламентарий.



Удар ВСУ по центру Севастополя и другим частям города является государственным терроризмом, обратил внимание Шеремет.



«Вполне правильно было бы, на мой взгляд, разорвать любые дипломатические отношения [с Лондоном], наладить более тесное сотрудничество с Ираном – всеобъемлющее техническое сотрудничество, военное сотрудничество. Нам надо сплачиваться в такие непростые сложные времена со всеми здравомыслящими странами, которые способны противостоять вызовам», — сказал депутат.



Британия, по словам Шеремета, должна в полной мере разделить с Киевом ответственность за атаку на Севастополь 27 мая.



Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Как Севастополь пережил комбинированный удар — в материале «Газеты.Ru».

