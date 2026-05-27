Le Monde: Украина и США узнают о подготовке ударов ВС РФ за несколько дней

Украинская и американская разведки якобы заранее узнают о подготовке массированных ударов России, сообщила французская Le Monde. В Киеве утверждают, что подготовку к удару возмездия 24 мая будто бы выдали переброска самолетов, кораблей и ракет. В России неоднократно говорили, что Киев получает разведданные от Запада, и требовали от США прекратить передачу таких сведений.

Французская газета Le Monde сообщила, что украинская и американская разведки будто бы нередко узнают о подготовке массированных ударов России почти за неделю до их начала. По данным издания, такую активность якобы выдают масштабные логистические приготовления российской армии.

Во время комбинированных атак, отметили журналисты, Россия задействует стратегическую авиацию, Черноморский флот, Каспийскую флотилию, ракетные войска, артиллерию и сотни операторов беспилотников. При необходимости применяются и баллистические ракеты средней дальности, включая «Орешник».

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал Le Monde, что для удара 24 мая Россия якобы привлекла «несколько десятков тысяч военнослужащих». По его словам, подготовку атаки чаще всего выдают действия стратегической авиации.

«Им необходимо подготовить ударные средства к началу боя: доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять или шесть действующих взлетно-посадочных полос. Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни», — заявил Игнат.

Военнослужащий украинской ПВО по имени Руслан заявил изданию, что Киев якобы знал о готовящемся ударе 24 мая примерно за шесть дней .

«Картина прояснилась с приближением даты, с развертыванием кораблей, подлодок и самолетов. За три часа до этого у нас было четкое представление о количестве и типах снарядов», — заявил он.

Несмотря на это, ВСУ не смогли отразить удар российских ракет по Киеву и области , сообщало украинское издание «Страна.ua». Источники журналистов связали это с дефицитом ракет для американских комплексов противовоздушной обороны .

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отмечали в свою очередь в Минобороны РФ.

Киев получает разведданные от Запада

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном удару по колледжу в Старобельске, заявил, что Москва располагает данными о том, что западные государства передают украинской стороне разведывательную информацию.

Министерство иностранных дел России также опубликовало на своем сайте заявление о том, что удары дальнобойным оружием, подобные атаке на колледж в Старобельске, осуществляются при содействии специалистов из стран НАТО.

« Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением », — заявили в МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в марте отмечала, что Москва регулярно поднимает перед Вашингтоном вопрос о недопустимости передачи Украине разведданных.

« Вынуждены констатировать, что в ответ на наши демарши американская сторона, как правило, отделывается общим словами, а то и вовсе молчит », — объяснила Захарова на брифинге.

После удара ВСУ по колледжу в Старобельске МИД России предупредил, что российские военные начнут системные атаки не только по объектам ВПК, но и по центрам принятия решений на территории Украины и посоветовал западным дипломатам эвакуироваться из Киева.