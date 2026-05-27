Большинство украинцев поддержали участие ВСУ в «защите» стран ЕС от России

Более половины опрошенных граждан Украины считают, что Киев «защищает» Европу от России и одобряют участие ВСУ в обороне европейских государств в случае атаки со стороны Москвы. Об этом сообщают результаты опроса Rating Group.

«Абсолютное большинство украинцев поддержало бы участие украинских войск в защите стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдовы, Финляндии и Польши в случае нападения России. <…> Чем сильнее эмоциональная связь украинцев с ЕС, тем больше они поддерживают помощь ВСУ другим странам в случае нападения России», — сказано в пресс-релизе.

А именно опрос показал, что участие ВСУ в обороне Литвы бы поддержали 63% украинцев, Латвии — 62%, Эстонии — 61%, Молдавии — 60%, Финляндии — 59%, а Польши — 58%.

Кроме того, 73% украинцев считают, что ВСУ на фронте «защищают» как Украину, так и всю Европу.

В мае бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что нарратив о защите Киевом Европы был создан политическими консультантами при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, и этот тезис уже давно потерял «логическую и фактическую основу».

Также в мае Зеленский не согласился с предоставлении Украине статуса «ассоциированного» члена Евросоюза, сказав, что Киев якобы «защищает Европу в полной мере». Подобное Зеленский говорил и в апреле.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что намерение Зеленского «защитить Европу» не закончатся ничем хорошим.

Ранее мэр Львова назвал украинскую армию сильнейшей в Европе.

 
