Вице-премьер РФ высказался о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Там (в Армении — «Газета.Ru») очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами — членами ЕАЭС», — сказал он.

До этого Оверчук сообщил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул: Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

В феврале прошлого года армянский парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

