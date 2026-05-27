Российский омбудсмен обратилась в ООН и ОБСЕ из-за атаки ВСУ на Рязань

Омбудсмен Лантратова потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на Рязань

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала структуры ООН, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дать правовую и гуманитарную оценки массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань. Об этом журналистам ТАСС сообщила сама омбудсмен.

В частности, обращения были направлены в Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка и Совет ООН по правам человека.

«Атаки по гражданской инфраструктуре, в результате которых <...> получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты не должны молчать», — сказала Лантратова.

Она подчеркнула, что одной из задач ООН и ОБСЕ является защита гуманитарных принципов и прав человека.

15 мая около сотни украинских дронов атаковали Рязанскую область, при этом основной удар пришелся по административному центру региона. В результате налета беспилотников пострадали более 10 человек, еще пять спасти не удалось. Два многоэтажных дома в Рязани получили повреждения, на территории одного из промышленных предприятий произошел пожар. После этого в городе наблюдался «черный дождь», писали СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее семьям пострадавших при атаке дронов на Рязань пообещали денежные выплаты.