Эксперт объяснил, почему страны ЕС выходят из программы поставок боеприпасов Киеву

Из программы по поставкам Киеву крупнокалиберных боеприпасов, инициированной Чехией, скорее всего, выйдут все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сам же проект трансформируется в прямое донорство. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Украина, по его словам, практически полностью выработала ресурс артиллерийских орудий наиболее распространенных калибров. Более того, важно учитывать снижающуюся роль артиллерии в современных конфликтах, где предпочтение отдается дронам.

«Исходя из этого, думаю, снижение объема снарядов в рамках этой инициативы не станет для ВСУ губительным, каким могло бы быть еще несколько лет назад. Сейчас для Украины гораздо важнее вопрос нехватки ракет для ПВО. Не исключаю, что именно такую трансформацию программы будут обсуждать на ближайшем саммите НАТО», — сказал Анпилогов.

Впрочем, общий финансовый поток все равно будет сокращаться, поскольку Северная Европа уже не в том положении, чтобы безвозмездно поддерживать Украину, считает он.

Как пишет газета Financial Times (FT), число стран, участвующих в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента прихода Андрея Бабиша на пост премьер-министра.

По словам президента Чехии Петра Павла, сейчас инициативу финансируют девять стран, однако годом ранее их было 18. Тенденция вызывает опасения по поводу будущего этого проекта, отмечает издание.

