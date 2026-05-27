Польша получила предварительное разрешение США на выпуск ракет Patriot

Польша получила предварительное согласие Госдепартамента США на производство ракет для зенитных ракетных систем Patriot на своих оборонных предприятиях. Об этом заявил заместитель главы минобороны Польши Цезарий Томчик, передает RMF24.

По словам замминистра, с военной точки зрения это даст Варшаве критически важную производственную способность. Томчик пояснил, что американцы изначально скептически относились к передаче Польше прав на выпуск новейших ракет PAC-3 MSE. Однако после недавнего визита польской делегации в США отношение изменились.

«Думаю, теперь все открыто, и мы получили предварительное добро от Госдепартамента», — заявил замминистра, уточнив, что речь идет о создании консорциума с участием местного ВПК.

Он добавил, что американская сторона проявила живой интерес к тому, чтобы Польша начала выпуск ракет для систем HIMARS и Hellfire.

Польша уже эксплуатирует две батареи Patriot и ожидает поставки еще шести. Аналогичное производство пытается наладить у себя и Германия.

Вашингтон всегда неохотно делился подобными технологиями. Однако после начала войны с Ираном и активного расходования боеприпасов на нужды Украины США решили резко нарастить выпуск ракет — с 0,7 до 2 тысяч в год к концу десятилетия — и ищут партнеров по производству.

Ранее Зеленский заявлял об отказе США разрешить производство ракет к Patriot в Европе.