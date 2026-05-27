Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Германии захотели, чтобы Мерц ушел в отставку

Немецкий политик Вагенкнехт потребовала ухода Мерца с поста канцлера Германии
Wolfgang Rattay/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен покинуть пост, считает лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Она опубликовала заявление на своей странице в социальной сети X.

«Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны — итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! <...> Мерц должен уйти!» — написала политик.

По ее мнению, если Мерц будет управлять страной еще три года, Германию «едва ли удастся спасти».

27 мая журнал Bild сообщил, что в правящей партии Германии — «Христианско-демократическом союзе» — в закрытом формате начали обсуждать возможную смену канцлера. Как выяснили журналисты, в качестве главного претендента на пост председателя правительства рассматривается премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Также в политическом объединении называют имена премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера и главы земли Гессен Бориса Рейна.

В мае рейтинг одобрения немецкого канцлера упал до исторического минимума в 16%. С момента вступления Мерца в должность весной прошлого года уровень удовлетворенности граждан его работой снизился более чем в два раза. На старте этот показатель составлял 39%.

Ранее Мерца обвинили в служении интересам Украины, а не Германии.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!