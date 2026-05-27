В Германии захотели, чтобы Мерц ушел в отставку

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен покинуть пост, считает лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Она опубликовала заявление на своей странице в социальной сети X.

«Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны — итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! <...> Мерц должен уйти!» — написала политик.

По ее мнению, если Мерц будет управлять страной еще три года, Германию «едва ли удастся спасти».

27 мая журнал Bild сообщил, что в правящей партии Германии — «Христианско-демократическом союзе» — в закрытом формате начали обсуждать возможную смену канцлера. Как выяснили журналисты, в качестве главного претендента на пост председателя правительства рассматривается премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Также в политическом объединении называют имена премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера и главы земли Гессен Бориса Рейна.

В мае рейтинг одобрения немецкого канцлера упал до исторического минимума в 16%. С момента вступления Мерца в должность весной прошлого года уровень удовлетворенности граждан его работой снизился более чем в два раза. На старте этот показатель составлял 39%.

Ранее Мерца обвинили в служении интересам Украины, а не Германии.