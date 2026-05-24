Федеральный канцлер Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

«Канцлер Украины снова наносит удар: Фридрих Мерц требует особого статуса ЕС с пунктом о помощи Украине!», — написал Фронмайер.

По его словам, Германии «не выгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины». С Мерцем у власти существует «политика только для Украины», констатировал парламентарий.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность чиновникам республики участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса.

Кроме того, канцлер Германии предложил странам организации взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

