В правящей партии Германии ведут закрытые обсуждения возможной смены канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщил немецкий журнал Bild.

Теоретически смена главы правительства реализуется через процедуру конструктивного вотума недоверия. Для этого Бундестаг должен абсолютным большинством голосов избрать нового канцлера. Успех данного сценария возможен лишь при условии, что сам Мерц добровольно сложит полномочия или покинет пост под беспрецедентным давлением партийных лидеров.

В качестве главного претендента на замену внутри партии называют премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста. Кроме того, в этом списке глава Гессена Борис Рейн и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

В мае рейтинг одобрения канцлера упал до исторического минимума в 16%. С момента его вступления в должность в мае 2025 года уровень удовлетворенности граждан его работой упал более чем вдвое (с 39% на старте), сделав его самым непопулярным канцлером в современной истории Германии.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии.

Ранее в бундестаге обвинили Мерца во втягивании Германии в войну с Россией.