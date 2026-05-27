Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Нидерландов оценил отношения Европы и США

Йеттен: отношения Европы и США не будут прежними даже после Трампа
Eric Lalmand/Global Look Press

Отношения Европы и США не будут прежними даже после окончания полномочий Дональда Трампа. Об этом премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, передает портал Nu.nl.

По его словам, власти США уже не раз давали понять, что европейцы всегда жили за их счет, пользуясь их гарантиями безопасности.

«По их убеждению, Европа должна сама обеспечивать свою безопасность. Честно говоря, я считаю, что Европа так и должна поступить», — сказал премьер Нидерландов.

В начале апреля Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

До этого президент РФ Владимир Путин напомнил, что западные элиты не сдержали свои обещания о нерасширении НАТО на восток в девяностых годах.

Ранее Трамп отчитал главу Пентагона по решению о размещении войск в Польше.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!