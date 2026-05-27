Премьер Нидерландов оценил отношения Европы и США

Йеттен: отношения Европы и США не будут прежними даже после Трампа

Отношения Европы и США не будут прежними даже после окончания полномочий Дональда Трампа. Об этом премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, передает портал Nu.nl.

По его словам, власти США уже не раз давали понять, что европейцы всегда жили за их счет, пользуясь их гарантиями безопасности.

«По их убеждению, Европа должна сама обеспечивать свою безопасность. Честно говоря, я считаю, что Европа так и должна поступить», — сказал премьер Нидерландов.

В начале апреля Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

До этого президент РФ Владимир Путин напомнил, что западные элиты не сдержали свои обещания о нерасширении НАТО на восток в девяностых годах.

Ранее Трамп отчитал главу Пентагона по решению о размещении войск в Польше.