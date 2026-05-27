Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что журналисты CNN могли снимать подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к теракту в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова отметила, что журналист CNN снимал сюжет о том, как ведутся атаки ВСУ с помощью дронов по российским городам. Сюжет вышел 26 мая — через четыре дня после теракта в Старобельске.

По мнению Захаровой, вскользь упомянутая деталь об атаке дронов по Ставрополю может свидетельствовать о том, что корреспондент CNN, возможно, находился в подразделении украинских войск в тот момент, когда там координировали атаку по колледжу в Старобельске.

«Действительно, киевские дроны нанесли удары по Ставрополю за день до атаки на Старобельск. Когда корреспондентов CNN приглашает Россия, чтобы они могли сами оценить последствия работы украинских дронов <...>, то американские журналисты ссылаются на отпуск, логистику и далее по списку. При этом есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку к этому страшному теракту», — отметила Захарова.

27 мая Захарова назвала отказ японских журналистов ехать в Старобельск позором.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, из них 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя назвал реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в ЛНР позором.