Советник Зеленского отверг информацию о намерении президента продолжать конфликт

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин назвал «вбросом» появившуюся в СМИ информацию о том, что глава государства якобы поручил готовиться к еще двум-трем годам войны. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть», — сказал Литвин.

27 мая Insider UA со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта на Украине. В качестве причин такого распоряжения издание называет фактический срыв мирных переговоров, постепенный отход США от процесса урегулирования и «отказ» России от «компромисса» с Киевом.

Также издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Зеленский поручил готовиться к двум-трем годам конфликта.

В феврале журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский писал, что Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года.

