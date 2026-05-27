Прогноз экс-разведчика США Скотта Риттера о том, что крах украинской нации произойдет текущим летом, весьма реалистичен. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

«Если рассматривать саму Украину, господин Риттер абсолютно прав <...> Я согласен с американцем» — отметил эксперт.

Журавлев подчеркнул, что Украина точно проиграет. Однако когда это произойдет, летом, осенью или зимой, он не стал прогнозировать. Политолог лишь добавил, что этого следует ждать в течение года. Тогда же, по мнению эксперта, рухнет и экономика страны.

27 мая Скотт Риттер высказал мнение, что Украина может исчезнуть как государство уже этим летом из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций против России. Эксперт указал, что Украина столкнулась с крайне кризисной ситуацией в демографии, экономике и военной сфере.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что западные страны сами передадут президента Украины Владимира Зеленского в руки России, когда он исчерпает свой ресурс. Депутат считает, что Запад постарается максимально отстраниться от Зеленского и «с удовольствием» разберется с ним руками РФ.

