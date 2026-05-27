Госдума приняла обращение к ООН в связи с атакой ВСУ на колледж в ЛНР

Евгений Биятов/РИА Новости

Госдума (ГД) приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с атакой украинских войск на педагогический колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается на сайте ГД.

Документ внесен в Госдуму комитетом по международным делам по поручению спикера палаты Вячеслава Володина.

В обращении депутаты ГД заявили, что режим президента Украины Владимира Зеленского, терпя поражение на поле боя и цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала в его окружении и намеренно совершает террористические атаки против мирного населения. Российские парламентарии призвали здравомыслящих коллег в мире решительно осудить преступные действия Киева, а также потребовать немедленно прекратить военную и финансовую помощь нелегитимному режиму, который превращает школы, больницы и жилые дома в объекты террора.

По мнению депутатов, все виновные, соучастники и подстрекатели этих преступлений против человечества должны быть привлечены к ответственности и неизбежно наказаны.

27 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске. Он подчеркнул, что в ООН осуждают все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, «где бы они ни происходили». По словам Гутерриша, сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта на Украине, чтобы не отсрочить еще больше поиск мирного пути и не продлить страдания людей.

Ранее Володин пригрозил применением оружия, которое «не оставит следа ни от кого».

 
