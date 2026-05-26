Бортников обвинил НАТО в продолжающихся попытках создать биооружие

Североатлантический альянс продолжает реализовывать долгосрочную программу по разработке биологического оружия избирательного действия. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, пишет РИА Новости.

Глава ведомства высказался о деятельности НАТО в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Бортников рассказал, что биолаборатории военного блока работают в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Латинской Америке. Более того, аналогичные объекты имеются даже в странах СНГ.

По словам специалиста, в этих лабораториях время от времени происходят утечки патогенов. Однако на Западе эти процессы, а также полевые испытания биологического оружия маскируют под естественные причины.

«Множество доказательств собрано нашими Вооруженными силами на Украине», — подчеркнул директор ФСБ.

Также он обратил внимание на негативное влияние развития искусственного интеллекта. Как сказал Бортников, данный процесс повышает риски биотерроризма.

22 мая военный эксперт и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин сообщил, что на Украине была создана целая сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе министерства обороны США.

Ранее в Государственной думе России высказались о числе биолабораторий на Украине.

 
