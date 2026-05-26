Бортников: НАТО разрабатывает биооружие в Африке, Латинской Америке и АТР

Североатлантический альянс продолжает реализовывать долгосрочную программу по разработке биологического оружия избирательного действия. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, пишет РИА Новости.

Глава ведомства высказался о деятельности НАТО в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Бортников рассказал, что биолаборатории военного блока работают в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Латинской Америке. Более того, аналогичные объекты имеются даже в странах СНГ.

По словам специалиста, в этих лабораториях время от времени происходят утечки патогенов. Однако на Западе эти процессы, а также полевые испытания биологического оружия маскируют под естественные причины.

«Множество доказательств собрано нашими Вооруженными силами на Украине», — подчеркнул директор ФСБ.

Также он обратил внимание на негативное влияние развития искусственного интеллекта. Как сказал Бортников, данный процесс повышает риски биотерроризма.

22 мая военный эксперт и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин сообщил, что на Украине была создана целая сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе министерства обороны США.

Ранее в Государственной думе России высказались о числе биолабораторий на Украине.