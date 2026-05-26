Западные страны продолжают создавать по всему миру сеть законспирированных биологических лабораторий. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов на открытии Международного форума по безопасности, передает ТАСС.

По его словам, растет использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства.

В начале мая директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Соединенные Штаты проведут расследование деятельности более 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах, которые финансировались за счет средств американских налогоплательщиков.

Комментируя эту информацию, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проверка со стороны Соединенных Штатов биолабораторий на Украине — это первый шаг на пути к признанию проблемы и ее урегулированию.

