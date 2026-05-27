Экс-соратница Зеленского осудила «героические речи» европейских политиков

Мендель: единственная победа для Украины — это завершение конфликта
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единственная победа для Украины в конфликте с Россией — это завершение боевых действий и восстановление страны, а не выслушивание «героических речей» европейских политиков. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее совам, «воины с ноутбуками» кричат о том, что Украине нужно продолжать конфликт, находясь при этом в европейских столицах или в американских аналитических центрах.

Мендель отметила, что глава евродипломатии Кая Каллас «расхаживает с гигантским комплексом Наполеона» и прикрывается флагом «защиты демократии на Украине». Однако Мендель подчеркнула, что Каллас «не имеет отношения к суверенитету или свободе на Украине», а набирает политические очки на украинском кризисе, тогда как реальность в стране «все меньше связана с настоящей демократией».

«Этим людям наплевать на украинцев. Их волнует собственный статус, их медийная известность и их жалкие игры за власть. Каждая их героическая речь стоит еще сотни жизней и части будущего Украины. Суровая реальность? Единственная победа, которую Украина еще может одержать сейчас — положить конец войне, остановить ее и начать восстановление: экономики, институтов и того, что осталось от настоящей демократии», — отметила Мендель.

Она добавила, что «все остальное» — это «циничная» афера людей, которые «сами никогда не заплатят за это». И сейчас Украине дорогой ценой обходится то, чтобы политики в Варшаве, Таллине и Брюсселе «могли почувствовать себя важными», подчеркнула журналистка.

«Хватит. Пора перестать притворяться, что это благородно. Это отвратительно. И чем дольше это продолжается, тем очевиднее это становится», — отметила она.

В мае Мендель также написала, что ведущие страны ЕС «проповедуют» бесконечную войну на Украине, однако показывают свое лицемерие, отказываясь выделять Киеву 0,25% своего ВВП. До этого она также заявила, что союзники Киева заинтересованы в продолжении конфликта с Россией и не считаются с потерями, которые несет Украина в конфликте.

В мае глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ЕС не может стать посредником в переговорах России и Украины, так как эта роль означает нейтральную позицию. Вместо этого он призвал «выдержать стратегическую и терпеливую паузу», оказать «большее давление» на Россию.

Ранее Мендель высказалась о неспособности ЕС выбрать переговорщика с Россией.

 
