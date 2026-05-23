Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В АП спрогнозировали, сколько партий не пройдут на выборы в Госдуму

Сотрудник АП Харичев: на выборы в Госдуму могут выйти 10-12 партий из 18
Алексей Майшев/РИА Новости

На выборы девятого созыва Государственной думы выйдут 10-12 партий из 18 имеющих право на участие, считает глава управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на Всероссийском электоральном форуме в мастерской управления «Сенеж». Его прогноз опубликован в Telegram-канале соорганизатора мероприятия — Экспертного института социальных исследований.

Харичев напомнил, что 12 политических партий вправе выдвигать кандидатов на думские выборы без сбора подписей избирателей. Среди остальных шести, по его оценке, максимум две партии смогут успешно преодолеть этот барьер.

Эксперт допустил, что итоговая расстановка сил перед выборами может оказаться и иной. В качестве примера он привел «Гражданскую платформу», чью деятельность на три месяца приостановил Верховный суд: если это решение не удастся оспорить, партия не сможет претендовать на места в Госдуме.

Харичев убежден, что в российском обществе нет высокого запроса на увеличения числа политический партий в стране: он привел данные опросов, согласно которым лишь 10% респондентов оценили перспективу такого изменения как позитивную, тогда как почти каждый второй выступил против.

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Дюжев может стать депутатом Госдумы.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!