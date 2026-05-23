В АП спрогнозировали, сколько партий не пройдут на выборы в Госдуму

Сотрудник АП Харичев: на выборы в Госдуму могут выйти 10-12 партий из 18

На выборы девятого созыва Государственной думы выйдут 10-12 партий из 18 имеющих право на участие, считает глава управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на Всероссийском электоральном форуме в мастерской управления «Сенеж». Его прогноз опубликован в Telegram-канале соорганизатора мероприятия — Экспертного института социальных исследований.

Харичев напомнил, что 12 политических партий вправе выдвигать кандидатов на думские выборы без сбора подписей избирателей. Среди остальных шести, по его оценке, максимум две партии смогут успешно преодолеть этот барьер.

Эксперт допустил, что итоговая расстановка сил перед выборами может оказаться и иной. В качестве примера он привел «Гражданскую платформу», чью деятельность на три месяца приостановил Верховный суд: если это решение не удастся оспорить, партия не сможет претендовать на места в Госдуме.

Харичев убежден, что в российском обществе нет высокого запроса на увеличения числа политический партий в стране: он привел данные опросов, согласно которым лишь 10% респондентов оценили перспективу такого изменения как позитивную, тогда как почти каждый второй выступил против.

