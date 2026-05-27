«Раскол»: американист объяснил, почему США не присоединились к заявлению Украины в ООН

Политолог Дудаков: заявление Киева в ООН показало раскол между США и Украиной
США не поддержали заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное постпредом республики в ООН Андреем Мельником, потому, что отношения между Вашингтоном и Киевом сейчас в «явном кризисе». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, наблюдается раскол между администрацией Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
 
«Сейчас американо-украинские отношения находятся в явном кризисе. Раскол между администрацией Трампа и Зеленским усугубляется. Отношения в целом Соединенных Штатов с Европой, с главными спонсорами Украины, тоже крайне скверные. Поэтому сейчас на таком формально-символическом уровне поддерживать эту самую резолюцию особого желания у американцев нет», — отметил политолог.
 
Кроме того, добавил Дудаков, нынешний постпред США при ООН Майк Уолтц является представителем «израильского лобби» в Штатах, отстаивая интересы Израиля и продвигая политику помощь еврейскому государству. С Украиной Уолтц «никогда особенно не работал», рассказал американист.
 
26 мая США не вошли в число стран, которые присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному постпредом республики в ООН Андреем Мельником. 
 
В заявлении украинская сторона призвала к полному и безусловному прекращению огня, а также к необходимости принять гуманитарные меры.
 
Мельник отметил, что к призывам Киева присоединились государства Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

Ранее посол Украины в США заявила о «новой энергии» для переговоров.

 
