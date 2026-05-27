Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД КНР раскрыли позицию Пекина по Кубе

МИД КНР: Пекин твердо поддерживает Кубу в ее стремлении к суверенитету
Kamira/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщил, что Пекин твердо поддерживает Кубу в ее стремлении к суверенитету. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее суверенитета, безопасности и интересов развития», — поделился дипломат.

Мао Нин добавил, что Китай твердо выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и против использования или угрозы применения силы в международных отношениях.

27 мая аргентинский политолог и социолог Атилио Борон говорил, что поддержка Гаваны Москвой и Пекином может стать фактором сдерживания Вашингтона от военных шагов в отношении Кубы.

Борон подчеркнул, что Пекин выступил с «удивительно жестким заявлением», предостерегая американскую сторону от военных инициатив против Кубы.

По словам политолога, для США ситуация стала очень сложной, и именно в этом причина их «отчаяния».

До этого кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба не несет угрозы безопасности Соединенным Штатам.

Ранее в МИД РФ заявили о солидарности с Кубой на фоне давления США.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!