Политолог рассказал, что может стать сдерживающим фактором для США по Кубе

Война США и Израиля против Ирана
Политолог Борон: позиция РФ по Кубе может стать сдерживающим фактором для США
Поддержка Гаваны Москвой и Пекином может стать фактором сдерживания Вашингтона от военных шагов в отношении Кубы. Такое мнение высказал РИА Новости аргентинский политолог и социолог Атилио Борон.

«Куба прекрасно понимает, что Россия может стать ключевым фактором, который не позволит США зайти слишком далеко против Кубы. Россия отправила на Кубу нефтяной танкер», — отметил эксперт.

Борон подчеркнул, что это очень значимый жест со стороны России. Кроме того, Пекин выступил с «удивительно жестким заявлением», предостерегая американскую сторону от военных инициатив против Кубы.

По словам политолога, для США ситуация стала очень сложной, и именно в этом причина их «отчаяния».

«Они совершенно ясно увидели, что Китай будет играть роль, которую уже невозможно скрыть на международной арене. То же самое касается и России», — уточнил Борон.

До этого кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба не несет угрозы безопасности Соединенным Штатам.

Дипломат подчеркнул: республика является маленьким островом площадью в 100 тыс. кв. км с населением в 10 млн человек. Поэтому в словах американских официальных лиц о том, что Гавана может угрожать ядерной сверхдержаве, нет ни логики, ни здравого смысла.

Ранее на Западе рассказали о требовании США отстранить президента Кубы от власти.

 
