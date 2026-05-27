Небензя: мир подошел к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо
Мир подошел к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо прежде. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в прошлом веке самой большой опасностью казалось противостояние социалистической и капиталистической идеологий в годы Холодной войны.

«Однако шли годы, биполярная система ушла в прошлое, и сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо», — сказал он.

По словам Небензи, сегодня не только регулярно нарушается Устав ООН, но и ставится под сомнение сама обязательность его соблюдения.

Вместо Устава ряд западных государств продвигает так называемый «порядок, основанный на правилах», при этом сами правила формулируются этими странами в одностороннем порядке и выдаются за универсальные, подчеркнул постпред.

Он добавил, что «сегодня пренебрежение к Уставу ООН достигло своего пика».

До этого Небензя заявил, что испытывает отвращение из-за поведения европейских дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Украины по Старобельскому колледжу в Луганской народной республике. По его словам, ни один из представителей европейских стран не упомянул пострадавших в Старобельске детей. Он назвал такое поведение «плясками на костях» и заявил, что оно ему «отвратительно».

Ранее Небензя предупредил Запад о неминуемой ответственности за поставки оружия Украине.

 
