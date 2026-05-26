«Лучше бы сыграл на рояле». Почему Зеленский заговорил об окончании конфликта в ноябре

На встрече с депутатами партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «горячая фаза» конфликта с Россией может завершиться к ноябрю этого года. После этого украинские СМИ сообщили, что у американцев есть намерение разрешить кризис до осенних выборов в конгресс. Насколько подобным заявлениям можно верить и для чего на самом деле Зеленский говорит об окончании конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами партии «Слуга народа» заявил, что «горячая фаза» конфликта с Россией может завершиться до ноября. Об этом рассказала депутат фракции Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить «горячую фазу». Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться», — написала Василевская-Смаглюк.

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, Киев, Украина, 19 ноября 2024 года

Позже издание «РБК-Украина» сообщило, что представители американской администрации все еще надеются «утихомирить» украинский кризис до осенних выборов в конгресс.

«Мы предполагаем, что у американцев есть намерение попытаться все «утихомирить» до выборов осенью», — сказал источник издания.

По его словам, в Штатах понимают, что Республиканской партии будет сложно победить на выборах, и поэтому Белый дом «будет пытаться» разрешить конфликт до голосования, чтобы таким образом попытаться поднять рейтинги партии.

В свою очередь американская газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что Вашингтону стоит отправить американских переговорщиков в Киев.

«Главный переговорщик побывал в России как минимум семь раз и ни разу не был на Украине. <…> Американским переговорщикам было бы разумно посетить Киев», — говорится в статье.

Поддержать моральный дух

Не исключено, что обещаниями закончить «горячую» фазу конфликта до ноября Зеленский хотел дать украинцам мнимую надежду на скорое окончание боевых действий. На самом деле Киев не планирует заканчивать конфликт, считает бывший нардеп Украины Владимир Олейник.

«Понятно, что Зеленский хочет дать украинцам надежду: надо еще немножко потерпеть. Но если подумать, то становится понятно, что это вранье. Запад не сворачивает помощь — €90 млрд надо отработать, а взамен надо мобилизировать людей, поэтому встреча была ни о чем... Он просто лжец», — рассказал Олейник в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он указал на странность формулировок в заявлении Зеленского.

«Есть «горячая» фаза, а «холодная» — это что? Террор, я так понимаю. То есть боевых действий не будет на линии соприкосновения, но зато вглубь территории будут бить, потому что для Зеленского война и состояние Украины в войне — это единственная форма безопасности»,

— заявил бывший украинский парламентарий.

С другой стороны, такими заявлениями Зеленский стремится удержать собственную парламентскую фракцию от распада, считает бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Зеленскому надо каким-то образом удерживать свою фракцию от развала и удерживать там монополию власти. Подобные заявления важны с политической точки зрения. Он делает вид, будто разбирается в том, что происходит, и что у него якобы есть какие-то тузы в рукаве», — пояснил политик.

Килинкаров считает, что ноябрь был назван не просто так. По его мнению, Зеленский таким образом хотел создать видимость того, что американцы все еще заинтересованы в разрешении конфликта.

«Все мы помним, что в ноябре должны состояться выборы в конгресс, а потому Зеленский дает понять, что эта вся тема связана с США и выборами. Понятно, что у него есть желание угодить Трампу и получить что-то взамен, а республиканцам потенциально было бы интересно получить некоторые преференции перед выборами», — пояснил экс-нардеп.

Создать видимость успеха

Зеленский во всех своих заявлениях должен рисовать положительный образ происходящего и при этом согласовывать позицию с европейскими союзниками. Поэтому подобные заявления подстраиваются под то, что пишут на Западе, отметил политолог Владимир Брутер.

«Если посмотреть на нынешнюю западную прессу, то там все время пишут, что Россия якобы не может выиграть. И именно эту мысль транслирует Зеленский через свое выступление. Он имеет в виду, что к концу лета в Москве поймут, что никаких шансов на победу нет, и Киев будет решать, как закончить конфликт выгодным образом», — пояснил политолог «Газете.Ru».

Он отметил, что ноябрь, скорее всего, был назван, так как это последний месяц перед зимой, а зимой все военные действия обычно останавливаются.

«Все военные действия зимой в той или иной степени затихают. Так что Зеленский радостно обозначил этот месяц как конец пылу российской стороны на поле боя. Это как раз то, о чем пишут западные СМИ», — заключил Брутер.

Несколько дней назад глава службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью CNN заявил, что у президента России заканчивается время для победы на фоне якобы тупиковой ситуации на поле боя.

«В ближайшие четыре-пять месяцев Путин может оказаться не в состоянии вести переговоры с позиции силы», — заявил Розин.

Не первый и не последний раз

В Госдуме напомнили, что украинский лидер делает подобные заявления не первый и, скорее всего, не последний раз. Зеленский просто повторяет собственные нарративы в удобных для него контекстах, отметил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Я считаю, что словам Зеленского в целом не стоит доверять. Многие его обещания не сбывались, не говоря уже о том, что сейчас то он человек с сомнительными полномочиями. И с еще более сомнительными знаниями военного дела», — сказал депутат.

Он считает, что для того, чтобы узнать реальные сроки окончания конфликта, украинскому президенту для начала стоило бы обратиться с вопросами к российскому лидеру.

«Чтобы точную информацию транслировать в Раде, Зеленскому стоило бы позвонить нашему президенту с таким вопросом. Владимир Владимирович ему бы все еще раз рассказал, и все тезисы повторил, и назвал бы более-менее реальные сроки и условия, при которых конфликт точно закончится», — заявил Колесник.

Владимир Зеленский во время визита в Донецкий регион, 6 марта 2026 года

Подобные заявления украинской стороны скорее напоминают фарс, добавил депутат.

«Я бы сказал, что Киев просто ловит хайп, когда называет какие-то выдуманные сроки окончания конфликта. Зеленскому не стоило бы лезть в эти вопросы, гораздо лучше было бы, если бы он продолжал играть на рояле и пел вместе с Макроном», — заключил Колесник.

Действительно, Зеленский не первый раз в тех же самых формулировках говорит о завершении «горячей фазы» конфликта. Еще в ноябре 2024 года в интервью для телеканала Sky News он говорил, что конфликт можно закончить, если взять часть территорий «под зонтик НАТО».

«Членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным частям страны, чтобы положить конец «горячей фазе войны». При этом сам альянс должен официально признать границы Украины 1991 года», — говорил Зеленский.