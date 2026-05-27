Жители Украины просят избавить их от власти президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинцы устали от конфликта и страха мобилизации, хотят мира и спокойствия, но они понимают, что пока у власти в Киеве Зеленский , надеяться на лучшее не приходится.

Рогов утверждает, что Зеленский у жителей Украины твердо ассоциируется с человеком, который «зарабатывает на разрухе, хаосе и горе.

До этого экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Зеленский в последнее время теряет поддержку партнеров на фоне усугубляющихся проблем. По его словам, об этом говорят, например, обвинения в адрес бывшего главы офиса украинского лидера Андрея Ермака. Дополнительные трудности создают проблемы, связанные с финансированием и отстранением США от Украины.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский покинул страну перед российским ударом «возмездия».