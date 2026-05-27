Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное ответным ударам России на теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске, прошло при полном зале. Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Москва пыталась добиться отдельного обсуждения атаки ВСУ на Старобельск на площадке ОБСЕ, однако соответствующий запрос был отклонен. После этого швейцарское председательство в организации созвало спецзаседание для обсуждения ответных действий России.

«Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона предоставила доказательства того, что ВСУ атакуют гражданские объекты, тогда как Вооруженные силы РФ совершают точечные удары по военной инфраструктуре, при этом жертвы среди мирного населения связаны с работой украинских систем противовоздушной обороны, размещенных в жилой застройке.

Полянский добавил, что дискуссия проходила в эмоциональной обстановке, а западные делегации придерживались привычной риторики.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что испытывает отвращение из-за поведения европейских дипломатов на заседании Совбеза, созванном в связи с ударом ВСУ по Старобельскому колледжу в Луганской народной республике. По его словам, ни один из представителей стран Евросоюза не упомянул пострадавших в Старобельске детей. Он назвал такое поведение «плясками на костях» и заявил, что оно ему «отвратительно».

Ранее в МИД России возмутились тем, как западные СМИ осветили трагедию в Старобельске.