ОБСЕ отказалась проводить заседание по теракту в Старобельске

Швейцарское председательство ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) отклонило запрос российской стороны на проведение специального заседания для обсуждения теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом сообщил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

«Весьма сожалеем, что в нарушение процедур ОБСЕ наш запрос был отклонен действующим председательством», — заявил он на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ в Вене.

До этого постпредство России направило Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с призывом осудить атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, из них 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России возмутились тем, как западные СМИ осветили трагедию в Старобельске.