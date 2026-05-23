Россия предупредила Запад о неминуемой ответственности за поддержку Украины

MFA Russia/Global Look Press

Ответственность стран Запада за поставки оружия Украине будет неминуемой. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Вы (западные страны — прим. ред.) должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному в ночь на сегодня (атака ВСУ на Старобельске — прим. ред.). И ответственность за эти решения и преступления будет неминуема», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

В МИД России заявили, что Киев после атаки по общежитию колледжа в Старобелське возьмет на себя ответственность за эскалацию и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Ранее Россия нанесла удар возмездия по Украине.

 
