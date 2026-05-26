Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе вторжения дронов

Фон дер Ляйен: Европа может столкнуться с угрозой вторжения дронов
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Страны Европы в будущем могут столкнуться с теми же угрозами в сфере безопасности, которые сейчас испытывают государства Прибалтики, в том числе из-за инцидентов с нарушением воздушного пространства беспилотниками. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, пишет РИА Новости.

«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз намерен последовательно устранять слабые места в своей системе безопасности. В частности, речь идет о создании более унифицированных систем оповещения и усилении координации между государствами-членами ЕС, отметила фон дер Ляйен.

Она назвала вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушное пространство стран Прибалтики «намеренной стратегией России». По ее словам, РФ якобы хочет дестабилизировать европейские страны. Фон дер Ляйен призвала в кратчайшие сроки интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях».

Также председатель Еврокомиссии сообщила, что Литва, Латвия и Эстония получат €12 млрд в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами.

Ранее генсек НАТО отверг заявления, что страны Прибалтики открывают воздушное пространство для БПЛА ВСУ.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!