Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе вторжения дронов

Страны Европы в будущем могут столкнуться с теми же угрозами в сфере безопасности, которые сейчас испытывают государства Прибалтики, в том числе из-за инцидентов с нарушением воздушного пространства беспилотниками. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, пишет РИА Новости.

«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз намерен последовательно устранять слабые места в своей системе безопасности. В частности, речь идет о создании более унифицированных систем оповещения и усилении координации между государствами-членами ЕС, отметила фон дер Ляйен.

Она назвала вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушное пространство стран Прибалтики «намеренной стратегией России». По ее словам, РФ якобы хочет дестабилизировать европейские страны. Фон дер Ляйен призвала в кратчайшие сроки интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях».

Также председатель Еврокомиссии сообщила, что Литва, Латвия и Эстония получат €12 млрд в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами.

Ранее генсек НАТО отверг заявления, что страны Прибалтики открывают воздушное пространство для БПЛА ВСУ.