Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава Еврокомиссии обвинила Россию в появлении беспилотников в Прибалтике

Фон дер Ляйен назвала вторжение БПЛА ВСУ в Прибалтику «стратегией России»
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушное пространство стран Прибалтики «намеренной стратегией России». Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

По ее словам, Россия якобы хочет дестабилизировать европейские страны.

Фон дер Ляйен призвала в кратчайшие сроки интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях». Политик также поблагодарила жителей Прибалтики «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и страны региона смогут «вместе победить» Россию.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что никто не подвергает сомнению право Украины бить вглубь территории России, однако Киев должен быть более осторожным у границ союзников.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее французский политик обвинил ЕК в лицемерии из-за дронов ВСУ в Прибалтике.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!