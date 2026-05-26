Глава Еврокомиссии обвинила Россию в появлении беспилотников в Прибалтике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушное пространство стран Прибалтики «намеренной стратегией России». Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, передает РИА Новости.

По ее словам, Россия якобы хочет дестабилизировать европейские страны.

Фон дер Ляйен призвала в кратчайшие сроки интегрировать Украину в военно-промышленную систему Европы, чтобы «обогнать Россию в военных инновациях». Политик также поблагодарила жителей Прибалтики «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и страны региона смогут «вместе победить» Россию.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что никто не подвергает сомнению право Украины бить вглубь территории России, однако Киев должен быть более осторожным у границ союзников.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее французский политик обвинил ЕК в лицемерии из-за дронов ВСУ в Прибалтике.