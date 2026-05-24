Пашинян объявил сроки отмены визового режима между Арменией и ЕС

Пашинян: Армения и ЕС отменят визовый режим в течение двух лет
Армения в течение двух лет решит вопрос отмены визового режима с Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова приводит агентство «Новости-Армения».

Пашинян отметил, что в 2018—2025 годах число выезжающих из Армении в ЕС выросло на 500%. В будущем гражданам республики будет достаточно всего лишь паспорта, чтобы путешествовать по Европейскому союзу.

Диалог между Арменией и ЕС по визовой либерализации был официально запущен в сентябре 2024 года. Весной 2025-го в Армению прибыли миссии экспертов ЕС, а 5 ноября того же года Еврокомиссия передала Еревану план действий по либерализации визового режима, который включает в себя 74 обязательных к исполнению пункта. Они сгруппированы в четыре блока: биометрические документы (паспорта и ID-карты), управление границами (включая миграцию и предоставление убежища), общественный порядок и защиту прав человека.

В апреле прошлого года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Евросоюз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС, в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны.

Ранее в Армении отвергли «развод» с Россией.

 
